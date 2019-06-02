2019-06-02

صور.. هلال آخر رمضان كما تم رصده فجرًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر المركز الدولي للفلك صورًا للقمر آخر الشهر (رمضان) كما رئي فجر اليوم الأحد 02 يونيو من سلطنة عمان.

وكان مركز الفلك الدولي أكد أن المعطيات والحسابات الفلكية تؤكد صعوبة رؤية هلال شوال يوم غد الاثنين.

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والمعروف أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال لعام 1440 هـ يوم الاثنين 03 يونيو.

وقال المركز الدولي للفلك في بيان له: في ذلك اليوم (الاثنين) سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدًّا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقًا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.