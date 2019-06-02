الان تتابع النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار على منزل وسيارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة بينما يقوم أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر شابين قام أحدهما بتحريض زميله بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل مع تداول بعض العبارات غير اللائقة.
يذكر أن النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
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