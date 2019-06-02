شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في أستراليا. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.



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