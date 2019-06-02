"موسم العيد" يشهد عودة قوية للفن المسرحي مع كبار النجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلن "موسم العيد" عن حزمة برامجه المقررة هذا العيد، والتي تنطلق للمرة الأولى بهوية موحدة وشاملة تحت مظلة "مواسم السعودية".

وتشمل هذه البرامج أكثر من 900 عرض حول المملكة، وما يزيد على 300 فعالية تهدف إلى إعادة المتعة والبهجة والسعادة الخاصة بالعيد، وبرزت من ضمنها عدد من المسرحيات الكوميدية لكبار نجوم التمثيل في العالم العربي، وعدد من أشهر عروض السيرك العالمية، إضافة إلى العروض العالمية الترفيهية ذائعة الصيت التي تقدم عروضها للمرة الأولى في المنطقة لإضفاء مزيد من الفرح على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.

Advertisements

ويعد "هذا العيد" استثنائيا على جميع الأصعدة، خاصة لمحبي الفن المسرحي، إذ ستعرض أكثر من 10 مسرحيات كوميدية جديدة في مختلف مدن المملكة، يقدمها مجموعة من أشهر نجوم الشباك العربي، ومن أبرزهم: أحمد بدير، اللمبي، طارق العلي، طلعت زكريا، حسن يوسف، فايز المالكي، وغيرهم الكثير.

كما ستقدم أشهر عروض السيرك العالمية، مثل سيرك أمريكانو، ألواز، هوليود، أفريكانو، وسيرك الدهشة. أما على صعيد العروض الترفيهية العالمية، فيبرز العرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك، وأوركسترا من الستين للحين، وعرض "مدينة المرايا" فيفالدود، والعروض الكورية، وشادو لاند، والبناء لوب، وسبونج بوب، وغيرها.

وقال الناطق الإعلامي في موسم العيد، "حرصنا في هذا العيد على التفرد وتقديم الجديد من أجل نشر الفرح والاحتفال، بفتح نوافذ نحو العالم لنحتفي معا بعيد الفطر المبارك، فاستقطبنا أشهر العروض العالمية في مجال السيرك، ومجالات وفنون الترفيه الموسيقية والاستعراضية من مختلف دول العالم، والتي تقدم عروضها للمرة الأولى في المنطقة".

وأكد الناطق الإعلامي أنه بإمكان الجميع استعراض جميع العروض والفعاليات، وبكل سهولة، لمعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها سواء عبر حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل، أو عبر موقع "مواسم السعودية" الالكتروني.