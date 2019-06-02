السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي _ أبها
في الوقت الذي يجري فيه التنسيق لجلب 7 مولدات ضخمة لمنطقة عسير، تم جلبها من وادي الدواسر والخرج والرياض، والتي من المتوقع أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المنطقة، بحسب إمارة المنطقة، لا تزال بعض مراكز ومحافظات عسير تشهد انقطاعات في الكهرباء بعد عودتها من الانقطاع الكبير الذي شهدته معظم مدن وقرى المنطقة الجنوبية خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من عودة الانقطاع من جديد مع اقتراب موسم العيد.
ومن المتوقع أن يعقد أمير عسير تركي بن طلال اليوم اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد السديري وعضو المجلس عبدالكريم الغامدي وممثل وزارة الطاقة، لبحث سباب الأزمة وطرق تفاديها مستقبلا، ومحاسبة المقصرين بعد التحقق وبحث تعويض الضررعلى المواطنين، في الوقت الذي يتابع فيه أمير عسير أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء، والذي وجه بإنشائه تزامنا مع أزمة انقطاع الكهرباء أمس، حيث تم إنقاص أعداد المشتركين المعزولين من قرابة ٦٠٠ ألف إلى ٤٠ ألف مشترك، موزعين في محافطات رجال المع وطريب والمسقي.
وأبان فريق إدارة الأزمة بأنه تمت تغذية المواقع الحساسة خلال فترة الانقطاع بمولدات ديزل لضمان استمرار الخدمة، وتغذية بعض المستشفيات بمولدات الشركة المتنقلة، وتمت إدارة الأزمة من قبل الشؤون الصحية بجميع المستشفيات التي انقطع عنها التيار، وتلافي أي خلل منذ اللحظات الأولى، فيما وقف محافظو المحافطات التي تعرضت لانقطاع التيار على وضع المستشفيات والمواقع الحيوية، وأكدت التقارير النهائية أن الأمور تسير على ما يرام، فيما دعمت بعض المراكز ببعض المحافطات بدوريات أمنية ومرورية لضمان سير الأمور بشكل جيد حتى انتهاء الأزمة.
أبرز مظاهر الأزمة:
- انقطاع تام للكهرباء في معظم مدن ومراكز كل من: جازان وعسير والباحة ونجران.
- تجاوزت مدة الانقطاع 13 ساعة في بعض الأحياء.
- تسببت في شلل تام في بعض المراكز التجاربة ومحطات الوقود والصرافات الآلية.
- اضطر سكان المناطق الحارة في تهامة وجازان لتناول الإفطار في سياراتهم هروبا من الحر.
- توقف شبه تام في شبكة الاتصالات والانترنت.
- انعدام حركة التسوق خلال فترة الانقطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مولدات لحل أزمة كهرباء عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.