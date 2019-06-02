محمد بن مسعود - الدمام - تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه استغلّ مجموعة من العمالة الوافدة إحدى الشقق السكنية العشوائية غير المُرخصة بشمال الطائف، لتحويلها معملًا لخياطة الملابس الرجالية، والاستفادة من الإقبال على ذلك من قبل المواطنين، كذلك ربما التعاون مع بعض محالّ التفصيل والخياطة وتخفيف الضغط في خياطة الثياب وغيرها.

ونجح مراقبو الأمانة ممثلةً في (بلدية شمال الطائف الفرعية) في ضبط المعمل المخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل الشقة والذي يفتقر لأدنى الاشتراطات النظامية، وجرى إغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه. بالصور.. إغلاق معمل مخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل شقة بالطائف فهد العتيبي الخليج 365 2019-06-02 استغلّ مجموعة من العمالة الوافدة إحدى الشقق السكنية العشوائية غير المُرخصة بشمال الطائف، لتحويلها معملًا لخياطة الملابس الرجالية، والاستفادة من الإقبال على ذلك من قبل المواطنين، كذلك ربما التعاون مع بعض محالّ التفصيل والخياطة وتخفيف الضغط في خياطة الثياب وغيرها.

ونجح مراقبو الأمانة ممثلةً في (بلدية شمال الطائف الفرعية) في ضبط المعمل المخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل الشقة والذي يفتقر لأدنى الاشتراطات النظامية، وجرى إغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه. Advertisements 02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440 05:35 PM تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه استغلّ مجموعة من العمالة الوافدة إحدى الشقق السكنية العشوائية غير المُرخصة بشمال الطائف، لتحويلها معملًا لخياطة الملابس الرجالية، والاستفادة من الإقبال على ذلك من قبل المواطنين، كذلك ربما التعاون مع بعض محالّ التفصيل والخياطة وتخفيف الضغط في خياطة الثياب وغيرها.

ونجح مراقبو الأمانة ممثلةً في (بلدية شمال الطائف الفرعية) في ضبط المعمل المخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل الشقة والذي يفتقر لأدنى الاشتراطات النظامية، وجرى إغلاقه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بشأنه. ، بالصور.. إغلاق معمل مخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل شقة بالطائف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إغلاق معمل مخالف لخياطة الملابس الرجالية داخل شقة بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.