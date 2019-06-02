، أمانة تبوك تكشف تفاصيل حادثة انهيار النفق: 21 إصابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حدث سقوط الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة وأدى لانهيارها

كشفت أمانة تبوك تفاصيل حادثة سقوط جزء من مشروع نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، وهي الحادثة التي وقعت اليوم وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت الأمانة إنه وأثناء تنفيذ مقاول المشروع لأعمال صب الخرسانة لجزء من بلاطة التقاطع العلوي للنفق حدث انهيار في الشدة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها.

وأضافت الأمانة: "نتج عن ذلك بعض الإصابات للعمالة والجهاز الفني بالموقع وعددهم (٢١) فرداً تم نقل (١١)، حالة قبل وصول فرق الدفاع المدني و(١٠) حالات تم نقلها بواسطة فرق الدفاع المدني. وتنوعت إصاباتهم ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة.

وقد تم مباشرة الموقع من قبل إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة وتم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالأمانة ومندوبَيْن عن الدفاع المدني لمعرفة أسباب ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.