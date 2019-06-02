متى يوم عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟.. المسند يُجيب

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إن الكثير يسأل متى يوم عيد الفطر، يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء؟

وأجاب المسند بالقول: إنه لا أحد يعلم متى يوم العيد 100% قبل الساعة 06:50 من مساء يوم الاثنين 29 رمضان 3 يونيو. وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.