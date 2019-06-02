متداول شخص يقوم بإطلاق النار على منزل و سيارة شخص .. وتوجيه عاجل من النائب العام بالقبض عليهم

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تداول المغردون مقطع فيديو لشخصين حيث يقوم الراكب بإطلاق النار من سلاح رشاش آلي على منزل شخص و على سيارته المتوقفة أمام منزله ، ويستدل من المقطع أن السائق يرتدي اسوارة الخاصة بالمستشفى حيث لم يتم التصريح حتى الآن عن الحادثة و وقت و مكان حدوثها.

وخلال تحرير هذا الخبر وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشابين الذين ظهرو في مقطع الفيديو ، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



