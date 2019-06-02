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تداول المغردون مقطع فيديو لشخصين حيث يقوم الراكب بإطلاق النار من سلاح رشاش آلي على منزل شخص و على سيارته المتوقفة أمام منزله ، ويستدل من المقطع أن السائق يرتدي اسوارة الخاصة بالمستشفى حيث لم يتم التصريح حتى الآن عن الحادثة و وقت و مكان حدوثها.
وخلال تحرير هذا الخبر وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشابين الذين ظهرو في مقطع الفيديو ، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر متداول شخص يقوم بإطلاق النار على منزل و سيارة شخص .. وتوجيه عاجل من النائب العام بالقبض عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.