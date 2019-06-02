لقيت امرأة وثلاثة أشقاء مصرعهم صباح اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في منزلهم بحي بطحاء قريش.
وتبين أن سبب الوفاة تعرضهم لاختناق من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحريق الذي وقع في صالة منزلهم بينما كانوا نائمين في غرفة داخلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن بلاغًا ورد في تمام الساعة التاسعة وتسع دقائق يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، واشتعال النار في صالة بداخل شقة في عمارة مكونة من دورين وملحق وصَاحَبَ ذلك أدخنة كثيفة جدًّا ونتج عن الحادث وفاة الضحايا اختناقًا.
وتابع الشريف، إن الضحايا كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وفاة امرأة وثلاثة أشقاء في حريق ببطحاء قريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.