بالصور.. وفاة امرأة وثلاثة أشقاء في حريق ببطحاء قريش

لقيت امرأة وثلاثة أشقاء مصرعهم صباح اليوم الأحد، إثر نشوب حريق في منزلهم بحي بطحاء قريش.

وتبين أن سبب الوفاة تعرضهم لاختناق من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحريق الذي وقع في صالة منزلهم بينما كانوا نائمين في غرفة داخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن بلاغًا ورد في تمام الساعة التاسعة وتسع دقائق يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، واشتعال النار في صالة بداخل شقة في عمارة مكونة من دورين وملحق وصَاحَبَ ذلك أدخنة كثيفة جدًّا ونتج عن الحادث وفاة الضحايا اختناقًا.

وتابع الشريف، إن الضحايا كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة وقد باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين.