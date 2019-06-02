انطلاق مبادرة «عيدكم.. عيدنا» لتوزيع كسوة «الفطر» على رجال النظافة بالشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «عيدكم ...عيدنا» من كورنيش الدمام، والتي تعنى بتوفير كسوة عيد الفطر المبارك لرجال النظافة، بتنفيذ مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالتعاون مع بلدية وسط الدمام .

وبيَّن وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم توزيع كسوة العيد على رجال النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة والميادين، لافتًا الى أن المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقًا من مبدأ الاهتمام الإنساني، برفع الروح المعنوية لديهم، وبمشاركتهم فرحة العيد.

وعد الصفيان، رجال النظافة شركاءً في التنمية، واصفًا ما يقدمونه بالعمل التنموي بأهميته في خدمة المجتمع، قائلًا: «إنها رسالة من أمانة الشرقية توجهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة على وجوههم، وخاصة في الأعياد والأفراح وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع، نظرًا لقيمة العمل الذي يقومون به.