«الغذاء والدواء» تبحث مع شركات الأدوية رفع جودة الرد على الاستفسارات

ناقشت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع جودة الرد على استفسارات الهيئة وتقنين الردود، وذلك خلال لقاءً مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في شركات الأدوية ووكلائها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إن اللقاء هدف إلى تقليل عدد الاستفسارات وإنهاء تسجيل المنتجات العالقة، مشددًا على أهمية اتخاذ القرار في تسجيل المنتجات وتقليل الاستفسارات والردود التي تتكرر في إطار دائرة مغلقة تمنع تسجيل المنتج أو اتخاذ القرار المناسب.

ولفت الجضعي، إلى ضرورة حصول مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات على شهادات وخبرات كافية تؤهلهم للعمل في هذا المجال.

وأوصى المشاركون في اللقاء بعقد لقاء شهري مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات ووكلائها، ووضع آلية لطلب الاجتماعات المتعلقة بالاستفسارات بحيث يتم فتح قناة تواصل مع الشركات في هذا الخصوص.