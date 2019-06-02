وزير الداخلية يهنئ ولي العهد بالذكرى الثانية للبيعة

هنأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى البيعة.
وقال الوزير عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يشرفني أن أرفع إلى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باسمي وباسم منسوبي وزارة الداخلية كافة، من مدنيين وعسكريين خالص التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة المباركة لسموه الكريم وليًّا للعهد، وهي المناسبة الكريمة التي يحتفي بها الشعب السعودي الوفي في عامه الثاني».
وتابع وزير الداخلية: «نؤكد صادق الولاء والاعتزاز بما يقوم به سموه الكريم من جهود مميزة في إطار رؤية المملكة 2030؛ لكي تحتل بلادنا مكانتها اللائقة بين دول العالم المتقدمة كقوة دينية واقتصادية وسياسية واستراتيجية عظمى ذات تأثير كبير على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وشريك مؤثر في مكافحة الإرهاب والجريمة والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وذلك انطلاقًا من السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واختتم الوزير: ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والنماء والاستقرار.
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