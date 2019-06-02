- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة حثيثة
أشارت الإمارة إلى أن الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء الذي وجه بإنشائه، حيث يسير العمل بوتيرة جيدة وتم إنقاص أعداد المشتركين المعزولين من قرابة 600 ألف إلى 40 ألف مشترك موزعين في محافظات رجال ألمع وطريب والمسقي. ووفق التوجيه وقف محافظو المحافظات التي تعرضت لانقطاع التيار على وضع المستشفيات وكل المواقع الحيوية. وأكدت التقارير النهائية أن الأمور تسير على ما يرام فيما تم دعم بعض المراكز ببعض المحافظات بدوريات أمنية ومرورية لضمان سير الأمور بشكل جيد حتى انتهاء الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 مولدات ضخمة لعسير وبحث الأزمة وتعويض المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.