7 مولدات ضخمة لعسير وبحث الأزمة وتعويض المتضررين

أكدت إمارة منطقة عسير، أن الأمير تركي بن طلال سيعقد اليوم، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء فهد السديري، وعضو المجلس عبدالكريم الغامدي وممثل وزارة الطاقة لبحث أسباب الأزمة وطرق تفاديها مستقبلا ومحاسبة المقصرين بعد التحقق، وبحث تعويض الضرر على المواطنين. ولفتت الإمارة إلى أنه تم التنسيق لجلب 7 مولدات ضخمة من وادي الدواسر والخرج والرياض في طريقها إلى منطقة عسير، مبينة أن فريق إدارة الأزمة أفاد بأنه تم تغذية المواقع الحساسة خلال فترة الانقطاع بمولدات ديزل لضمان استمرار الخدمة وتغذية بعض المستشفيات بمولدات الشركة المتنقلة، وتم إدارة الأزمة من قبل الشؤون الصحية بجميع المستشفيات التي انقطع عنها التيار وتم تلافي أي خلل منذ اللحظات الأولى.

متابعة حثيثة

أشارت الإمارة إلى أن الأمير تركي بن طلال يتابع أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء الذي وجه بإنشائه، حيث يسير العمل بوتيرة جيدة وتم إنقاص أعداد المشتركين المعزولين من قرابة 600 ألف إلى 40 ألف مشترك موزعين في محافظات رجال ألمع وطريب والمسقي. ووفق التوجيه وقف محافظو المحافظات التي تعرضت لانقطاع التيار على وضع المستشفيات وكل المواقع الحيوية. وأكدت التقارير النهائية أن الأمور تسير على ما يرام فيما تم دعم بعض المراكز ببعض المحافظات بدوريات أمنية ومرورية لضمان سير الأمور بشكل جيد حتى انتهاء الأزمة.