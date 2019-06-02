ضبط 3 ملايين مخالف ضمن الحملات الميدانية المشتركة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439، وحتى نهاية الخميس 25/ 9/ 1440، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 3.245.652 مخالفا لنظام الإقامة في مختلف مناطق المملكة، و500454 مخالفا لنظام العمل، و214966 مخالفا لنظام أمن الحدود.



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