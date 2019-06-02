السعودية اليوم / جوالة جامعة الملك خالد تشارك في خدمة المعتمرين



أبها 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تشارك جوالة جامعة الملك خالد في معسكرات الخدمة العامة لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وذلك بفرقتين مكونتين من ٢٧ جوالاً.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد، أن مشاركة جوالة الجامعة تأتي بالتنسيق مع جمعية الكشافة العربية

يذكر أن جامعة الملك خالد تحرص على مشاركة جوالتها سنوياً في معسكرات الخدمة العامة في موسمي الحج والعمرة، بهدف تفعيل دورها ومشاركة الجهات الأخرى في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتحقيق التكامل والتعاون معها، وتعزيز قيم وممارسة العمل التطوعي والخدمة والمسؤولية المجتمعية عند طلابها.

// انتهى //

16:42ت م

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أبها 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واستشارك جوالة جامعة الملك خالد في معسكرات الخدمة العامة لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، وذلك بفرقتين مكونتين من ٢٧ جوالاً.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد، أن مشاركة جوالة الجامعة تأتي بالتنسيق مع جمعية الكشافة العربية السعودية ، للمساهمة في تنظيم وإدارة الحشود خلال موسم العمرة، إضافةً إلى تقديم المساعدة للزوار والمعتمرين وتسهيل أدائهم مناسك العمرة والصلاة في الحرم المكي.يذكر أن جامعة الملك خالد تحرص على مشاركة جوالتها سنوياً في معسكرات الخدمة العامة في موسمي الحج والعمرة، بهدف تفعيل دورها ومشاركة الجهات الأخرى في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتحقيق التكامل والتعاون معها، وتعزيز قيم وممارسة العمل التطوعي والخدمة والمسؤولية المجتمعية عند طلابها.// انتهى //16:42ت م0100

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