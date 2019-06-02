السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك



بريدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور محافظي محافظات المنطقة ومدراء العموم " حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 " الذي تشرف عليه أمانة المنطقة، مساء يوم العيد على المسرح المفتوح بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة وحضور سمو نائبه يأتي انطلاقاً من حرص سموهما على مشاركة أبناء هذه المنطقة أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن فقرات الحفل سوف تتضمن العديد من البرامج والفقرات، أبرزها أوبريت العيد الذي يتكون من ثلاث لوحات فنية ولوحة استعراضية يتخللها العرضة

وقدم المهندس المجلي شكره لرعاة احتفالات العيد، ولكل من شارك لإنجاح الحفل.

// انتهى //

16:42ت م

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بريدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور محافظي محافظات المنطقة ومدراء العموم " حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 " الذي تشرف عليه أمانة المنطقة، مساء يوم العيد على المسرح المفتوح بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذه المناسبة وحضور سمو نائبه يأتي انطلاقاً من حرص سموهما على مشاركة أبناء هذه المنطقة أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن فقرات الحفل سوف تتضمن العديد من البرامج والفقرات، أبرزها أوبريت العيد الذي يتكون من ثلاث لوحات فنية ولوحة استعراضية يتخللها العرضة السعودية ، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية والعروض الشعبية والترفيهية، مشيراً إلى أنه خصصت أماكن للعوائل والأسر.وقدم المهندس المجلي شكره لرعاة احتفالات العيد، ولكل من شارك لإنجاح الحفل.// انتهى //16:42ت م0099

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