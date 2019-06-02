السعودية اليوم / بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك



النعيرية 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة النعيرية أعمالها البلدية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ, حيث تم التجهيز لإقامة فعاليات (موسم العيد)، والتي ستقام ثاني أيام العيد ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً بمقر مهرجان ربيع النعيرية السنوي، بمدخل المحافظة الشرقي على طريق الدمام - حفر الباطن, وسيتم خلالها تقديم حزمة من الفعاليات المتنوعة للأهالي والزائرين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن اللجان المخصصة للفعاليات شرعت منذ وقت مبكر في العمل على تجهيز مقر الاحتفال لعيد الفطر المبارك، وتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة للأهالي والزوار التي يتخللها فعاليات متنوعة، ومسرح للطفل، ومسابقات عائلية، وفرقة ترفيهية، ومسابقات للأطفال، كما أنه تم تخصيص ركن للأسر المنتجة المشاركة بالاحتفال.

وبين رئيس البلدية أنه تم تجهيز الحدائق والمنتزهات بالمحافظة للزائرين والمتنزهين, والانتهاء من أعمال صيانة ألعاب الأطفال وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء داخل الحدائق وصيانة أعمدة الإنارة الجمالية, وكذلك تكثيف الجولات الميدانية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين بالمحافظة من مطاعم ومطابخ وبوفيهات ومخابز ومحلات تموينيةـ للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها والتأكد من السلع والخدمات المقدمة منها للمواطنين, كما أنه تم تجهيز المسلخ الخاص بالبلدية لاستقبال الذبائح واستلامها والإشراف المباشر من الطبيب البيطري أثناء وبعد عملية الذبح مع المراقبة المباشرة للمخالفات الخاصة بالذبح.

وأكد الرجباني أن البلدية قامت بتنفيذ خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المحافظة لإزالة المخلفات والاهتمام بنظافة الأرصفة والشوارع والأسواق حيث تم رفع (7100 م3) من الأنقاض والمخلفات, وكذلك تهيئة وصيانة دورات المياه الموجودة بداخل الأسواق والحدائق العامة والمنتزهات, كما تم الانتهاء من أعمال تجهيز مصلى العيد بالمحافظة ورفع (2736 م3) من الرمال.

ودعا المهندس الرجباني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز 940 الذكي، أو قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى.

// انتهى //

16:33ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.