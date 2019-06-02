السعودية اليوم / المياه الوطنية تزيل الطفوحات في شارع 64 بشرائع مكة



مكة المكرمة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

نفذت شركة المياه الوطنية مشروعاً لإزالة الطفوحات بمخطط الشرائع ٣ والذي سيخدم الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة المذكورة.

وأوضح مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة المهندس عوض بن عبدالمانع القحطاني أن الشركة قامت مؤخراً بتقديم حل هندسي شامل لإزالة الضرر والطفوحات الموجودة في شارع 64 بالشرائع لأمانة العاصمة المقدسة وتم التوافق عليه، وعلى الفور بدأت الشركة في أعمال تنفيذ المشروع.

من جهته بين المهندس حسن القرني مدير عام المشاريع بالقطاع الغربي ان المشروع تضمن تنفيذ و ربط خطوط الشبكة وتوصيلها بالخطوط الرئيسية الموجودة في المنطقة و المنفذة سابقاً ، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من اعمال المشروع كاملا وتنفيذ عملية الربط في مدة بلغت ( ١٢ ) يوم، حيث اصبح بالإمكان الاستفادة من الخدمة بنسبة ١٠٠٪ بعد استكمال الاجراءات النظامية الخاصة بشركة المياه الوطنية في طلب التوصيل والارتفاق بخدمة الصرف الصحي.

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16:31ت م

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