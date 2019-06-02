اقتصادي / 51 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس



القاهرة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

عبرت 51 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، بحمولات بلغت مليونين و900 ألف طن.

وأفادت هيئة قناة السويس، في بيان اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 20 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، مشيرة إلى أن قافلة الجنوب ضمت 31 سفينة بحمولات بلغت مليونا و800 ألف طن.

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16:29ت م

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