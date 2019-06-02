السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف 1500 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة داخل السوق المركزي



جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أتلفت الإدارة العامة للرقابة البيئية بأمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة سوق السمك المركزي 1500 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة داخل السوق، ضمن جهود الأمانة في حملة الرقابة البلدية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأفادت مدير إدارة سوق السمك المركزي عهود الشمراني، أن نتائج تلك الجولات على المحلات والدكات والوحدات والساحة المجاورة أسفرت كذلك عن إغلاق خمسة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، وجرى تطبيق النظام حيالها، مشيرةً إلى أن إدارة السوق حجزت وسحبت 15 مركبة نقل ثلاجات استغلت الساحات والطرق بشكل غير نظامي وتتسرب من تلك المركبات مياه ملوثة أدت لانبعاث روائح كريهة في الموقع.

وأكدت الشمراني تواصل جهود إدارة سوق السمك المركزي من خلال تكثيف الرقابة البلدية على المعروضات الغذائية من أسماك وخلافه، بجانب متابعة أعمال النظافة ومكافحة رش البعوض والآفات ومكافحة القوارض، ورصد الباعة الجائلين ومنعهم من الوقوف أو البيع داخل السوق.

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16:25ت م

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