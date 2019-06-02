السعودية اليوم / ليبيا واليونيسف توقعان برنامج عمل لدعم الشباب



طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

وقعت وزارة الحكم المحلي الليبية، ومنظمة اليونسيف اليوم، خطة عمل لبرنامج اليونسيف والتي تتمثل في دعم اليافعين والشباب وتعزيز انخراطهم في التماسك والسلم الاجتماعي بالمجتمعات المحلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزير ميلاد الطاهر أكد حاجة البلديات لمثل هذه البرامج لدورها في تحقيق السلم المجتمعي داخل البلديات، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي في سياق دعم الوزارة للشباب واليافعين في مختلف مكونات الادارة المحلية.

وقع عن منظمة اليونسيف الممثل الخاص للمنظمة في ليبيا عبدالرحمن غنور، وعن الجانب الليبي مسؤولة الشباب اليافعين بالمنظمة سعاد نبهان بحضور مسؤول ملف اليونسيف من مكتب التعاون الدولي والفني على حمزة.

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16:15ت م

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