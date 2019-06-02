السعودية اليوم / فعاليات وبرامج متنوعة تشهدها المنطقة الشرقية خلال عيد الفطر السعيد



الدمام 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 م واس

تشهد المنطقة الشرقية خلال عيد الفطر المبارك 1440هـ، أكثر من 20 فعالية متنوعة تتضمن حفلات فنية، وسيرك وعروض عالمية، ومسرحيات وفعاليات داخل المجمعات التجارية، وألعاب نارية، إضافة إلى بعض الفعاليات الترفيهية المختلفة.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن موسم العيد تشارك فيه أمانة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، و الهيئة العامة للثقافة، وغرفة الشرقية.

وأفاد الصفيان، أن معرض الظهران سيحتضن خلال أول ثلاثة أيام العيد الحفلات الفنية، فيما سيتم تقديم فعالية "مدن العيد"و"السلام العربي"؛ في منتزه الملك فهد لايف بارك، إضافة إلى احتفالات العيد التي ستقام في الواجهة البحرية في الدمام، وفعالية "ريذم" ستكون في محافظة الخبر، لافتا إلى أن البرنامج الترفيهي لغرفة الشرقية سيكون في اليوم الأول داخل الصالة الخضراء؛ حيث ستقدم عروضا للأكروبات الكوميدية، ومسرحية للأطفال، وعروض الضوء، والألعاب الكرنفالية، فيما يحتضن مجمع الراشد التجاري ودارين مول فعاليات عائلية متنوعة ابتداء من ثاني أيام العيد حتى اليوم السابع، فيما تستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس أيام العيد.

وبين الصفيان، أنه سيتم عرض المسرحية الكويتية "رحلة بدينار ونص"، مع أول أيام عيد الفطر، ويستمر عرضها حتى ثالث أيام العيد، على مسرح أمانة الشرقية، إضافة إلى مسرحيات أخرى تقام في مواقع مختلفة، مشيرا إلى أن برنامج "موسم العيد" سيشهد تقديم سيرك وعروض عالمية، إذ سيشهد إقامة فعالية "سيرك هوليوود"، لافتا إلى أنه سيتم تقديم ١٠ عروض على مدار خمسة أيام في العيد، إضافة الى فعالية " العرض المسرحي" شادو لاند"، وتقام في مركز معارض الظهران الدولية، إضافة الى تقديم فعالية الفن الكوري في مركز "إثراء"، وفعالية ترانسفورمرز وتقام في مجمع الراشد، وفعالية أرض المحبة "كير بيرز"، ستقام في مجمع دارين، إضافة إلى فعالية تيليتابيز وتقام في مجمع الشاطئ، موضحا أنه سيتم تقديم عروض الألعاب النارية في محافظة الخبر، والتي ستستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار الصفيان، إلى أن الأمانة ستقوم أيضا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية والبرامج الترفيهية تشمل كافة شرائح المجتمع.

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16:10ت م

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