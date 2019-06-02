السعودية اليوم / تخصيص مواقع للأسر المنتجة بالمنتزه الوطني ببلجرشي



الباحة 28 رمضان 1440هـ الموافق 02 يونيو 2019م واس

وقعت جمعية البر الخيرية ببلجرشي أمس ، اتفاقية شراكة مجتمعية مع إدارة متنزه الباحة الوطني بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم,

وتضمنت بنود الاتفاقية توفير مساحات داخل المتنزه للأسر المنتجة للتسويق لمنتجاتهم خلال فترة الصيف وتخصيص نقاط بيع في مواقع متعددة .

وأوضح الأمين العام لجمعية البر الخيرية علي الرفيدي أن هذه الاتفاقية تجسد حرص الجمعية وسعيها في تقديم الدعم للأسر المنتجة من خلال الشراكات التي بموجبها يتم تأمين نقاط بيع للأسر المنتجة في المنتزهات والغابات ، مشيراً إلى أن وجود أماكن مخصصة لها سيوفر عليهم عناء البحث عن مواقع لتسويق منتجاتهم ويتيح لهم قنوات بيع دائمة خلال الموسم .

وأعرب عن شكره لمحافظ بلجرشي لرعايته هذه الاتفاقية ولإدارة المتنزه الوطني على تعاونهم لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.

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16:06ت م

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