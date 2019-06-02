آخر تطورات حالة المبتعث الناجي من هجوم نورث كارولينا

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

نجا المبتعث رامي الرمضان، الذي يدرس فس ولاية نورث كارولينا الأمريكية، من الحادث الذي تعرض له في الفصل الدراسي، وذلك بعدما نجحت المساعدات الطبية في إخراج رصاصة استقرت في مكان دقيق بجسمه.

وحسب ما جاء في محطة WSOC التلفزيونية في شارلوت أن المهاجم الذي قتل طالبين وجرح أربعة آخرين في أحد الفصول الدراسية بجامعة نورث كارولينا ربما يكون قد سجل فيديو لمذبحة الفصل على هاتفه المحمول.

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وكان الرمضان من بين مجموعة طلاب أصيبوا في الحادث الذي شهد فتح النيران بشكل عشوائي في الفصل، إلا أن حساب الجامعة على تويتر، أكد تعافيه بشكل تام من تلك الإصابة.

واستقرت إحدى رصاصات الغدر في جسد رامي، قبل أن يتم التدخل الجراحي لإخراجها، وهو الأمر الذي أسهم في نجاته من الحادث.

وظلت حالة رامي في أزمة صحية حتى تمكن الأطباء من اكتشاف الطريقة المثلى لإنهاء المخاطر على حياته، خاصة بعد أن ظن البعض أن طول الفترة التي قضاها في المستشفى، والتي تجاوزت شهرًا كاملًا.