موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثامن والعشرين من رمضان، عند الساعة 07:00، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:07؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:39، فيما سيكون عند الساعة 06:43 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:53 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 28 رمضان عند الساعة 07:27، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:16 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:29 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:35.