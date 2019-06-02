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القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لـ سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في أستراليا.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لـ سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

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