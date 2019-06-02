القيادة تهنئ رئيس وزراء أستراليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أستراليا.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد سكوت ماريسون بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أستراليا.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.