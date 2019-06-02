"الغذاء والدواء" تنظم لقاء مع شركات الأدوية لرفع جودة الرد على الاستفسارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء لقاء مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في شركات الأدوية ووكلائها، لمناقشة رفع جودة الرد على استفسارات "الهيئة" وتقنين الردود، بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

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وذكر الدكتور الجضعي، أن اللقاء هدف إلى تقليل عدد الاستفسارات وإنهاء تسجيل المنتجات العالقة، مشددا على أهمية اتخاذ القرار في تسجيل المنتجات وتقليل الاستفسارات والردود التي تتكرر في إطار دائرة مغلقة، تمنع تسجيل المنتج أو اتخاذ القرار المناسب.

ولفت إلى ضرورة حصول مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات على شهادات وخبرات كافية تؤهلهم للعمل في هذا المجال.

وأوصى المشاركون في اللقاء بعقد لقاء شهري مع مسؤولي الشؤون التنظيمية في الشركات ووكلائها، ووضع آلية لطلب الاجتماعات المتعلقة بالاستفسارات، بحيث تفتح قناة تواصل مع الشركات في هذا الخصوص.