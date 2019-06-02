، "المقبل": نجاح قمم مكة تأكيد على ثقل المملكة العربي والإسلامي ،

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رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.
وأكد المهندس المقبل أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل تأكيد على حنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كافة القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية .
وقال المقبل لقد أكدت الكلمات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في افتتاحه لأعمال القمم أن المملكة العربية السعودية دولة سلام ومحبة وإخاء وأن كلمة المسلمين ووحدة العرب وهو النهج تنتهجه القيادة الرشيدة لهذه البلاد منذ تأسيسها على الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.
وأضاف أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد على الدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.
"المقبل": نجاح قمم مكة تأكيد على ثقل المملكة العربي والإسلاميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.
وأكد المهندس المقبل أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل تأكيد على حنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كافة القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية .
وقال المقبل لقد أكدت الكلمات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في افتتاحه لأعمال القمم أن المملكة العربية السعودية دولة سلام ومحبة وإخاء وأن كلمة المسلمين ووحدة العرب وهو النهج تنتهجه القيادة الرشيدة لهذه البلاد منذ تأسيسها على الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.
وأضاف أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد على الدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:53 PM
أكد أنها ناقشت كافة القضايا وسعت لتوحيد كلمة الأمة لمواجهة التحديات
رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله على نجاح أعمال القمة الخليجية والعربية والقمة الإسلامية والتي احتضنتها مكة المكرمة.
وأكد المهندس المقبل أن استضافة هذه القمم في هذا الشهر الفضيل تأكيد على حنكة خادم الحرمين الشريفين في دعوته الكريمة لهذه القمم ومناقشة كافة القضايا التي تمر بها دول الخليج والدول العربية وتوحيد كلمة الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية .
وقال المقبل لقد أكدت الكلمات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في افتتاحه لأعمال القمم أن المملكة العربية السعودية دولة سلام ومحبة وإخاء وأن كلمة المسلمين ووحدة العرب وهو النهج تنتهجه القيادة الرشيدة لهذه البلاد منذ تأسيسها على الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-.
وأضاف أن التفاف الدول واتفاقها على ما صدر من تلك القمم من بيانات ختامية تأكيد على الدور الكبير للمملكة وثقلها في العالمين العربي الإسلامي والمكانة التي تحظى بها القيادة الرشيدة لتعزيز التضامن الإسلامي والوحدة العربية لما فيه خير البلاد العربية والإسلامية وشعوبها.
، "المقبل": نجاح قمم مكة تأكيد على ثقل المملكة العربي والإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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