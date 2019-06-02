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أنهت بلدية الأفلاج تجهيز مقر الاحتفالات بالعيد وإعداد برامج متنوعة تستمر على مدار ثلاثة أيام؛ احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.
وقال مسؤول العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"الخليج 365": "البلدية بمتابعة وإشراف من المهندس رشيد آل عمار انتهت لجانها من الاستعداد للحفل المقام بمتنزّه سحاب، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام".
وأضاف: "أعدّت اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام برنامج خطابي وترفيهي متنوع لمختلف الفئات العمرية في أول أيام العيد".
وتابع: "يتخلل برامج احتفالات العيد التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من مساء أول أيام العيد، ألعاب نارية وأوبريت وعرضة وطنية وفرق ترفيهية وأناشيد ومسرحيات هادفة وسحوبات يومية على جوائز قيمة"، داعياً الجميع في ختام حديثه للحضور والاستمتاع باحتفالات عيد الفطر المبارك.
فيما ثمّن أهالي الأفلاج لرئيس بلدية الأفلاج جهوده من خلال تنمية أبناء المحافظة وتمكينهم في تنظيم فعاليات احتفالات العيد طوال اقامته على مدار 3 أيام العيد.
احتفالات 3 أيام.. العيد يرسم ملامحه على وتر الاستعدادات بالأفلاج "صور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
أنهت بلدية الأفلاج تجهيز مقر الاحتفالات بالعيد وإعداد برامج متنوعة تستمر على مدار ثلاثة أيام؛ احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.
وقال مسؤول العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"الخليج 365": "البلدية بمتابعة وإشراف من المهندس رشيد آل عمار انتهت لجانها من الاستعداد للحفل المقام بمتنزّه سحاب، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام".
وأضاف: "أعدّت اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام برنامج خطابي وترفيهي متنوع لمختلف الفئات العمرية في أول أيام العيد".
وتابع: "يتخلل برامج احتفالات العيد التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من مساء أول أيام العيد، ألعاب نارية وأوبريت وعرضة وطنية وفرق ترفيهية وأناشيد ومسرحيات هادفة وسحوبات يومية على جوائز قيمة"، داعياً الجميع في ختام حديثه للحضور والاستمتاع باحتفالات عيد الفطر المبارك.
فيما ثمّن أهالي الأفلاج لرئيس بلدية الأفلاج جهوده من خلال تنمية أبناء المحافظة وتمكينهم في تنظيم فعاليات احتفالات العيد طوال اقامته على مدار 3 أيام العيد.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:29 PM
ألعاب نارية وأوبريت وعرضة.. ترفيه ومسرحيات وسحـوبات والجـوائز قيمة
أنهت بلدية الأفلاج تجهيز مقر الاحتفالات بالعيد وإعداد برامج متنوعة تستمر على مدار ثلاثة أيام؛ احتفالاً بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.
وقال مسؤول العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين لـ"الخليج 365": "البلدية بمتابعة وإشراف من المهندس رشيد آل عمار انتهت لجانها من الاستعداد للحفل المقام بمتنزّه سحاب، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام".
وأضاف: "أعدّت اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام برنامج خطابي وترفيهي متنوع لمختلف الفئات العمرية في أول أيام العيد".
وتابع: "يتخلل برامج احتفالات العيد التي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من مساء أول أيام العيد، ألعاب نارية وأوبريت وعرضة وطنية وفرق ترفيهية وأناشيد ومسرحيات هادفة وسحوبات يومية على جوائز قيمة"، داعياً الجميع في ختام حديثه للحضور والاستمتاع باحتفالات عيد الفطر المبارك.
فيما ثمّن أهالي الأفلاج لرئيس بلدية الأفلاج جهوده من خلال تنمية أبناء المحافظة وتمكينهم في تنظيم فعاليات احتفالات العيد طوال اقامته على مدار 3 أيام العيد.
، احتفالات 3 أيام.. العيد يرسم ملامحه على وتر الاستعدادات بالأفلاج "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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