، "أوقاف الطخيم" بحائل تنظم مبادرة "إفطار صائم" عن شهداء الواجب ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بوسط حائل، مبادرة إفطار صائم عن شهداء الواجب، على نفقة وقف الشيخ عبدالله بن محمد الطخيم، بمقر برنامج سماح للإفطار الدعوي بوسط حائل.

وأوضح مدير المكتب الشيخ محمد شليويح السالمي الحربي، لـ"الخليج 365" أن هذه البادرة من أوقاف الشيخ الطخيم، تأتي تقديراً منه وعرفاناً بما قدّمه أبطالنا في الحد الجنوبي، والذين ضحّوا بمالهم وأنفسهم من أجل الذود عن الوطن ومقدساته ومدخراته التي أهمها الأمن والأمان والحياة الرغيدة التي ينعم بها المواطن والمقيم على حدٍ سواء في هذا الوطن الغالي.

وأضاف "الحربي" أن برنامج الإفطار الرمضاني اليومي في هذا المقر يأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي يقدمها المكتب خلال شهر رمضان المبارك، ويحرص القائمون عليه أن يكون هناك كلمات ودروس دعوية بلغات مختلفة قبيل الإفطار، فيما يتم توزيع جوائز على الحضور بعد صلاة المغرب، بعد إجابتهم عن أسئلة دينية تكون بلغات العمالة الموجودة.

وأردف: لقد كان لهذا البرنامج والكلمات الوعظية فيه أثر واضح على الكثير من العمالة التي تحرص على تصحيح بعض العقائد لديها بعد استماعها للكلمات قبيل الإفطار.

وأشار "الحربي" إلى أن أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد ساهمت أيضاً بمشروع الإفطار هذا العام، فيما أتاح المكتب إفطار اليوم الواحد لمن أراد تفطير العمالة بنية الأجر عنه أو عن والديه أو أحد اقاربه، إذ لاقى هذا اليوم إقبالا كبيراً من المواطنين الذين يحرصون على حجز أحد أيام رمضان لتفطير الصائمين.

وشكر "الحربي" أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على جهودهما في الحرص على تذليل الصعاب والتصريح مبكراً لهذا النشاط من أنشطة المكتب، وحرصهما على توفير كل الخدمات التي يحتاجها الصائمون، فيما قدّم شكره لأمانة حائل، ممثلةً ببلدية الوسط، التي هيّأت حديقة سماح لإقامة هذا المشروع، والعمل يومياً على نظافته، وشكر القائمين على المشروع من رئيس لجنة الإفطار الشيخ طلال الخليوي، والمركز الإعلامي في المكتب فيصل هوساوي، وحاتم حيدر، والمتطوع فهد سليمان الحماد.