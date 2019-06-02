دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مواطنون من الجنوب يروون لـ«عاجل» معاناتهم في «الظلام الدامس»

أجبر انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق الجنوب، المواطنين على أداء صلاتي العشاء والتراويح وسط ظلام دامس، فيما مازالت الشركة السعودية للكهرباء تؤكِّد أن فرقها الفنية تعمل على إصلاح الأعطال التي تسبَّبت فيها الأحوال الجوية.

وذكر مواطنون لـ«عاجل»، أنَّ الانقطاع الطويل للكهرباء أدَّى إلى تلف كميات كبيرة من المواد التموينية التي يحتفظون بها في منازلهم، معبِّرين عن غضبهم من عدم مسارعة الشركة بإصلاح الأعطال على الرغم من وعدها بذلك، كما شكا مواطنون آخرون من تعرُّض حياة ذويهم المرضى لمشاكل كبيرة جراء هذا الانقطاع.

وقضى سكان عددٍ من مناطق الجنوب ساعات طويلة في ظلام دامس، إثر انقطاع الكهرباء عنهم، نتيجة سوء الأحوال الجوية، ثم تأخر الشركة في إصلاح الأعطال التي طالت بعض المدن والقرى غير المتأثرة بالأجواء، نتيجة ارتباطها بالشبكة الموحدة، وفق ما ذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي في «تويتر».

وقال المواطن عبدالله البيدي، من محافظة المندق التابعة لمنطقة الباحة: إنَّ انقطاع التيار الكهربائي لساعاتٍ طويلةٍ تسبَّب في تلف الأطعمة المبردة. مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته عاجز على شحن هاتفه النقال بالطاقة.

وأكد الموطن حسن رجب أنَّ ابنه الصغير يمر بوعكةٍ صحيةٍ تتطلب تزويده بالأوكسجين عبر جهاز كهربائي متخصِّص، مبينًا أنه اضطر إلى قطع مسافات كبيرة حتى يوفِّر التيار الكهربائي حتى لا تسوء حالة طفله .

من جانبها، قالت الشركة: إنَّ الأحوال الجوية التي تمر بها معظم المناطق الجنوبية تسبَّبت في تعطل بعض المحطات المغذية، مبينة أنَّ فرق الصيانة تعمل منذ اللحظات الأولى على إصلاح الأعطال.

وأضافت أنَّ فرقها نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى 70% من المناطق المتضررة، مشيرة الى أنَّ الشركة استعانت بالربط الكهربائي من المنطقة الغربية في تشغيل عددٍ من المحطات في أبها ونجران وأجزاء من الباحة.

وفيما أكَّدت الشركة، أنها ستعمل على إصلاح بقية المحطات المتضررة خلال الساعات القادمة، مقدمة اعتذارها الشديد للجميع عمَّا حدث، وعبر مواطنون عن نيتهم مطالبة الشركة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، مشيرين إلى استغرابهم من ضعف الأداء الذي أظهرته الشركة في التعامل مع هذه الأعطال.

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مقدم من رويترز