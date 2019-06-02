دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «هيئة الترفيه» تعايد المواطنين والمقيمين بأكثر من 80 فعالية في مختلف المناطق

تعايد الهيئة العامة للترفيه، مواطني المملكة العربية السعودية ومقيميها وزائريها بأكثر من 80 فعالية مختلفة، ضمن مشاركتها في «موسم العيد» الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة خمسة أيام، في مجموعة من المناطق.

وحرصت الهيئة –كعادتها في مختلف المواسم- على أن تكون فعالياتها متنوعة وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وترضي مختلف الأذواق، إضافةً إلى سعيها إلى تقديم فعاليات عالمية وأخرى تُقدَّم لأول مرة، في تأكيد منها لأهمية الارتقاء بصناعة الترفيه باستمرار.

فالعائلات والأفراد على موعد مع المهرجانات والاحتفالات التي سيكون دخولها مجانًا، في عدد كبير من الحدائق والمتنزهات؛ ففي الرياض ولمدة خمسة أيام، تبدأ من يوم العيد فعالية «كروز الترفيه» في حديقة الملك عبدالله بالملز، و«عيد فايبز» في منتزه الحزام بحي الرفيعة، و«بهجة الرياض» في ساحة العروض والاحتفالات الواقعة في طريق الملك عبدالله والدائري الشرقي، و«مضوي» في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية.

وفي الدمام، تقام فعالية «قرية العيد» في منتزه الملك فهد. وفي الواجهة البحرية بالخبر، ستقام فعالية «احتفالات العيد»، فيما ستكون الأحساء على موعد مع فعالية «كرنفال العيد» في حديقة الملك عبدالله، في حين يشهد منتزه جواثا فعالية «الطائرات الورقية». أما في الطائف فستقام فعالية «عيدية الترفيه» في منتزه الرُدّف.

وكذلك المدينة المنورة، سيكون سكانها وزائروها على موعد مع العروض الترفيهية المختلفة ومسرح الطفل والجلسات التراثية في فعالية «روشان»؛ وذلك بحديقة الملك فهد.

وللأطفال في عيد الفطر فرحة خاصة؛ حيث سيشاهدون أبرز الشخصيات الكرتونية؛ إذ يحضر بعضها للمرة الأولى ولمدة خمسة أيام من يوم العيد مجانًا في الأسواق التجارية.

وفي الرياض تقام في غرناطة مول عروض «بيبي شارك»، وهي من أكثر الشخصيات والأغاني مشاهدةً في العالم، كما ستقام عروض «آيس إيج» الشهيرة في «بانوراما مول»، كما سيكون في «حياة مول» العرض المسرحي «لؤلؤة والماسة» وفي الرياض جاليري تقام فعالية «بارني».

أما في «الرياض بارك» فتقدم فعالية «باور رينجر»، فيما سيكون عرض «دورية المخلب» في الحمراء مول.

وفي الدمام، وتحديدًا في «دارين مول»، ستكون هناك فعالية «أرض المحبة»، وفي «الشاطئ مول» فعالية الأطفال الشهيرة «تيليتابيز». أما في الظهران مول فتقام فعالية «باربيز»، ويستمتع الأطفال بعرض «ترانسفورمرز» في «الراشد مول» بالخُبر.

وفي واحة النخيل، تقام فعالية «سبونج بوب» في «الأحساء مول»، وفي «الراشد سكوير» تقام فعالية «بوب البناء»، كما تقام في أسواق الطائف فعاليتا «حياتي جيرل» و«رجل الإطفاء سامي» في «جوري مول»، و«سونيك بووم» في «مول قلب الطائف».

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ولعشاق المسرح، ستقام 12 مسرحية؛ منها أربعٌ في العاصمة الرياض، تقدمها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين.

وتشمل العروض مسرحية «عالم لمسة» في مدارس الرياض من أول أيام العيد ولمدة أربعة أيام، ومسرحية «أمين وشركاؤه» من بطولة النجم المصري أحمد أمين، في مدارس التربية الإسلامية بالرياض في أيام العيد الثلاث الأولى.

وستبدأ بقية المسرحيات من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام، وهي: مسرحية «عنتر المفلتر» من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي في مسرح جامعة الأميرة نورة، ومسرحية «فوق كوبري ستانلي» للنجم المصري محمد سعد الشهير بـ«اللمبي»؛ وذلك على مسرح جامعة دار العلوم.

وفي مدينة الدمام، سيكون سكان المدينة على موعدٍ مع مسرحيتين؛ هما: «ليلة زفاف المرحوم» من بطولة طلعت زكريا والفنان القدير حسن يوسف في «ظهران إكسبو»، و«رحلة بدينار ونص» في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

وفي الأحساء، تقام مسرحية «ميكي أفندي» للنجم المصري أحمد بدير في شارع الظهران بجانب «العثيم مول». أما مسرحية «عجائب غرائب» فستقام في خيمة بأرض أمانة الأحساء، كما ستقام في أكاديمية الكفاح بالأحساء مسرحية «ريا وسكينة».

وفي الطائف تقام في «منتزه الرُدّف» مسرحية بعنوان «جو نينجا» من أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام، ومسرحية «أشباح هونولولو» من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام.

أما في المدينة المنورة، فستعرض مسرحية تبدأ من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام؛ وذلك في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بعنوان «أبو قدحة» بطولة الفنان فايز المالكي.

وعلى صعيدٍ آخر، تقام العديد من عروض السيرك المذهلة من أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام؛ يأتي في مقدمتها سيرك «إلواز» في الساحة الخارجية للنخيل مول بالرياض، و«العرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك» في مدارس المملكة بالعاصمة، إضافة إلى «سيرك هوليوود» في منتزه الملك عبدالله – الواجهة البحرية بالدمام.

هذا بالإضافة إلى عرض «شادو لاند» في معرض الظهران الدولي، و«سيرك دهشة» في «الراشد سكوير» بالأحساء، و«السيرك الإفريقي» المقام في «منتزه الرُدّف» بالطائف.

أما سيرك «أمريكانو» المقام في ساحة «غرناطة مول» بالرياض، فيقام من ثاني أيام العيد ولمدة خمسة أيام.