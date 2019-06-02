تعليق جديد من الكهرباء بشأن انقطاع الخدمة على مناطق جنوب المملكة

طمأنت شركة ” السعودية للكهرباء ” مشتركيها في المناطق المتأثرة جنوب المملكة، عن اكتمال عمليات الإعادة للخدمة الكهربائية. حيث أشارت إلى أن الفرق الفنية تعمل على المتابعة المستمرة للوصول بالخدمة للموثوقية العالية، مجددة اعتذراها لأهالي المنطقة عن هذا الانقطاع الطارئ.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تعاملت معه فرقنا الميدانية وقنواتنا الاتصالية باهتمام بالغ وفق ما تقتضيه ظروف الحالة الطارئة ” . وكان انقطاع الكهرباء قد استمر في عدد من المناطق الجنوبية بالمملكة على مدار الساعات الماضية؛ وهو ما أدى إلى حالة من الغضب بين الأهالي.