بالصور.. جامعة الجوف تحصل على الاعتماد المؤسسي من مركز التقويم الأكاديمي

حصلت جامعة الجوف على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «NCAAA»، وذلك في إنجاز متقدم بالمقارنة بعمر الجامعة الزمني.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور أسامة حسن عارف، حرص جامعة الجوف على تحقيق معايير الجودة في جميع نواحي العمل لديها، مؤكداً أن الاعتماد الأكاديمي تعبير عن وصول مؤسسة أو برنامج تعليمي لمستوى عـالٍ من الجودة.

وتابع عارف، أن ذلك يأتي بمعيار جدية الجامعة في تطبيق لوائحها وأنظمتها واستقلاليتها، وفق العمليات الإجرائية التي تضمن التأكد من تحقيق المعايير المطلوبة، ووفق توافر الإمكانات المادية والبشرية، مشيرًا إلى الأهداف المنشودة في المخرجات التعليمية، بمستوى راق يناسب التطلعات المجتمعية والوطنية والتحديات العالمية، والتطورات بحسب رؤية المؤسسة الاستراتيجية.

وقال عارف، إن الاعتماد الأكاديمي ينقسم إلى نوعين أولهما الاعتماد المؤسسي بتقييم الأداء بصورة شاملة، والإقرار بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بدقة، ويعتبر ذلك قاعدة لأي اعتمادات أخرى، وضرورة للتأكد من أن المؤسسة التعليمية توافرت فيها شروط واعتمادات البرامجية المحلية والدولية.

واستكمل عارف، إن القسم الثاني للاعتماد يشمل الاعتماد البرامجي ويعني ضمان إجراء تقويم متكامل وفحص دقيق لكل ما يتعلق بالبرامج الأكاديمية، والقائمين بالتدريس، ومؤهلاتهم وخبراتهم، إضافة إلى ما يتعلق بالطلبة وتقويمهم، وتوفير مصادر التعليم والبنية الرئيسة لذلك.

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وأضاف عارف أن الاعتماد الأكاديمي للجامعة يتطلب منها إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والبحثية والتعليمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، وبعد ذلك تخضع الجامعة لتقويم خارجي من قبل فريق مستقل.

وأردف عارف، أنه قبل بدء العمليات المشار إليها، تثبت المؤسسة للمركز الوطني استيفاء متطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن المركز وضع مجموعة معايير لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي واعتمادها، وتغطي تلك المعايير 11 مجالًا وهي:الرسالة والغايات، والسُلُطات والإدارة، وإدارة ضمان الجودة، والتعلم والتعليم، وإدارة شؤون الطلاب والخدمات المساندة.

كما تتضمن تلك المعايير، مصادر التعلم، والمرافق والتجهيزات، والتخطيط والإدارة المالية، وعمليات التوظيف، والبحث العلمي، وعلاقات المؤسسة التعليمية بالمجتمع.

وكان المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أجرى مراجعة خارجية للتحقق من مدى استيفاء جامعة الجوف لمعاييره، وتخلل فترة الزيارة لجامعة الجوف اجتماعات ومناقشات وطلب أدلة تؤكد جودة مخرجات أعمال الجامعة، والتي استوفت المعايير المطلوبة، وحصلت على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمدة أربع سنوات.