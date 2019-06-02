وظائف شاغرة بالقطاع الخاص في الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية بالرياض، عن وظائف شاغرة في مجال الهندسة والإدارة والصيانة والإنتاج.
وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة تشمل مسمياتها «إدارة الأداء، ومشرف مبيعات، ومهندس ثالث، وأخصائي هندسة، وكبير مشرفي صيانة وإصلاح وظيفي، ورئيس قسم، ومهندسي إنتاج وصيانة، ومدير عمليات ومشرف جودة».
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وتتضمن شروط الحصول على الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالقصاص.
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