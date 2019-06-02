الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكون سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار، اليوم الأحد، على مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق الواصل بينهما.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، بينما الصغرى 31 درجة، والرطوبة 50%، كما تشهد سحبًا رعدية ممطرة، ورياحًا جنوبية غربية إلى غربية، مثيرة للأتربة بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة.

كما تكون درجة الحرارة العظمى في المدينة المنورة 43 درجة، بينما الصغرى 32 درجة، والرطوبة 40%، وتشهد رياحًا جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، فضلًا عن تكون سحب رعدية ممطرة.

وحول الطريق الواقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن درجة الحرارة العظمي فيه 42 درجة، بينما الصغرى 32 درجة، ودرجة الرطوبة 35%، ويشهد رياحًا جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وسحبًا رعدية ممطرة.

