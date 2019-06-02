بالصور.. وكيل إمارة الجوف يسلم الفائزين بمسابقة فيصل بن نواف للقرآن جوائزهم

أناب الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، لرعاية الحفل الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة، مبديًا شكره لأمير منطقة الجوف، على إقامته مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كما أعرب عن شكره لحرم أمير المنطقة لتنظيمها مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن وتجويده.

وقال الحميد إن ذلك ليس مستغربًا على قادة بلاد مباركة قامت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودعمتها وشجعت على ذلك، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

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وبيَّن رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، أن المسابقة تنافس عليها حوالي 30 متسابقًا من أبناء المنطقة المسجلين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالجوف، واستمرت المسابقة لثلاثة أيام لستة مسارات، وتبلغ قيمة جوائزها 130 ألف ريال.

وأعرب الحميد عن شكره لجمعية «بشراكم»، التي نظمت وأشرفت على هذه المسابقة، وللجان تحكيم الجائزة واللجان العاملة من إداريين وأساتذة وعاملين في جميع الجمعيات التابعة للمنطقة.

بعد ذلك، سلم وكيل الإمارة الفائزين في المسابقة، جوائزهم، كما سلم الجهات التي أسهمت في إنجاح المسابقة واللجان دروعاً تذكارية، داعياً الله أن يجزي أمير المنطقة خير الجزاء على هذا الدعم غير المستغرب، مبدياً شكره لجميع من أسهم في هذه المسابقة.