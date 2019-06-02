«إطعام» تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة تستهدف الحد من هدر الطعام

أطلقت الجمعية الخيرية للطعام «إطعام»، مشروع زكاة الفطر لعام 1440هـ، الذي ستستفيد منه آلاف الأسر المحتاجة، على شكل أصناف طعام مختلفة من قوت أهل البلد.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الله آل دربه، أن «إطعام» حرصت على تقديم هذا المشروع ضمن برنامج «توازن»، انطلاقًا من أهدافها المتمثلة في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين، وحيث تشير الإحصائيات إلى استيراد المملكة لنحو مليون و300 ألف طن من الأرز خلال السنة يهدر منها ما نسبته 31%.

وبيَّن آل دربه، أن جزءًا من هذا الهدر يأتي بسبب اعتياد الناس على إخراج زكاة فطرهم من صنف واحد هو الأرز، رغم أن الشرع المطهر يجزئ إخراجها من أصناف أخرى، منوها بأن الجمعية تستقبل توكيلات الراغبين بأداء زكاة الفطر لإيصالها في وقتها الشرعي للأسر المحتاجة المكفولة لدى الجمعيات الخيرية من شركاء «إطعام»؛ حيث تتيح للموكل الاختيار من بين 3 أصناف لإخراجها «الأرز، التمر، والدقيق».

وأشار آل دربه، إلى أنه يمكن للموكل إخراجها بكل سهولة من خلال تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية باسم «نعناع» الذي يتيح للمستخدم اختيار الأصناف والدفع بواسطة وسائل متعددة وسهلة.

يُذكر أن جمعية إطعام الخيرية، مؤسسة غير ربحية متخصصة في حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعد من الجمعيات الرائدة التي تعمل باحترافية، وتركز في رسالتها الرئيسية على دعم الشراكة، والتوعية بين أطياف المجتمع من خلال حفظ النعمة ومفهوم تكامل اجتماعي.