السعودية اليوم / رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش تزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 02 يونيو 2019م واس

زارت دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء بجمهورية بنجلاديش المسجد النبوي اليوم, حيث أدت الصلاة فيه، وشرُفت بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالها عند المسجد النبوي عدد من المسؤولين من منسوبي قوة أمن المسجد النبوي, ووكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي, ومندوباً من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

15:04ت م

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