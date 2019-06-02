السعودية اليوم / إسلام 7800 رجل وامرأة في الطائف خلال 28 السعودية اليومًا



الطائف 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

كشف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف عن اعتناق 7800 رجل وامرأة من مختلف الجنسيات الدين الإسلامي منذ تأسيس المكتب عام 1412هـ حتى الآن، وذلك بفضل الله تعالى ثم بالجهود التوعوية التي ينفذها عدد من الدعاة المتخصصين.

جاء ذلك في التقرير الذي أعده المكتب عن نشاطاته السنوية، وورد فيه أنه تم تنفيذ 22 رحلة حج استفاد منها 870 مستفيدًا من المسلمين الجدد والجاليات ومن لم يسبق لهم الحج، ووزع نحو 2 مليون و300 ألف مادة دعوية متنوعة، وأقيمت 8 ملتقيات استفاد منها أكثر من 150 ألف من الرجال والنساء.

كما نفذ المكتب العديد من البرامج الشبابية والتي استفاد منها 293155 شابًا وفتاة، ونفذ 898 رحلة عمرة استفاد منها 34443 معتمرًا ومعتمرة ، وتسيير رحلات زيارة للمسجد النبوي عددها 283 رحلة نقلت 8728 مستفيدًا ومستفيدة.

وَنفذ المكتب ملتقيات المكاتب التعاونية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التواصل وتطوير الأعمال مع أفراد المجتمع بواقع ملتقيين استفاد منها 600 من منسوبي المكاتب.

وفي شهر رمضان من كل عام بلغ عدد المستفيدين من وجبات إفطار صائم التي يقدمها المكتب ضمن برنامج (دعوة، تعليم، تثقيف) مليون وخمسمائة و26 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما استفاد أهالي الطائف وزواره من حزمة البرامج والأنشطة التي بلغت 218 ألف برنامج ونشاط ديني وتوعوي وثقافي

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// انتهى //

15:03ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.