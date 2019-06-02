

جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بالتعاون مع البحث الجنائي مستودع حلويات مخالف بحي الخمرة تديره عمالة أجنبية مخالفة، امتهنت تخزين وإعادة تغليف كميات من الحلوى منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق استغلالاً لموسم العيد.

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس أحمد الزهراني أن فريق الرقابة في الفرع رصد المستودع العشوائي وتبين له عقب المداهمة مخالفته لجميع الاشتراطات البلدية، لافتاً إلى أن الموقع يعمل بلا رخصة نظامية بجانب رصد مخالفات عديدة وجسيمة تهدد الصحة العامة ومنها تخزين وتغليف حلويات منتهية الصلاحية تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، وسوء تداول وحفظ المواد الغذائية، وتشغيل عمال لا يحملون بطاقات صحية، فضلاً عن تجهيزات المبنى السيئة وتدني مستوى النظافة العامة.

وبين الزهراني أن البلدية صادرت من الموقع وأتلفت عدد 130 عبوة حلويات و 95 كرتون شبس وعدد 9 جوالين شوكولاتة سائلة، في حين أغلقت المستودع لعدم وجود ترخيص نظامي وجرى إعداد محضر بالحالة واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

// انتهى //

14:42ت م

0064





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة توقف توزيع حلوى منتهية الصلاحية في مستودع مخالف بالخمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.