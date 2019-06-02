السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 27 توزيع السلال الغذائية في الصومال



مقديشو 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 27 على التوالي توزيع السلال الغذائية في الصومال.

وجرى توزيع 180 طنا من السلال الغذائية في محافظة "عابدواق" بولاية "جلمدغ" و محافظة "جلدغب" بولاية "بونتلاند".

و تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة بوزن 90 كيلوغراما.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين السلال الغذائية لشهر رمضان للفقراء والنازحين في الصومال لعام 1440 هجرية.

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14:39ت م

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