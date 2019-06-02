السعودية اليوم / ذكريات " الحوامة" تعود لحدائق الرياض في العيد



الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

تستعد أمانة منطقة الرياض لإحياء موروث "الحوامة" التي تعد من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة الرياض، ويجول من خلالها الأطفال شوارع القرى لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج التي من أبرزها "عطوني عيدي عادت عليكم".

وتأتي فعالية (الحوامة) ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية، ويضم البرنامج 220 فعالية متوزعة على 30 موقعًا داخل مدينة الرياض.

وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: "إن الأمانة ستنظم فعالية "الحوامة" في حديقة الدانة، وحديقة حي الرائد، وحديقة حي الوادي، ابتداءً من ليلة العيد وعلى مدى ثلاثة أيام من الساعة 7,15 مساءً حتى 12 ليلاً، وستخصص مساحة لأهالي الأحياء للمشاركة في توزيع العيديات على الأطفال.

وأضاف أنه جرى تشكيل فريق هدفه نشر البهجة والفرح داخل الحدائق من خلال جولات وأهازيج شعبية وتوزيع هدايا وحلوى على الأطفال إلى جانب تنفيذ أوبريت للعيد ومسابقات حركية.

وأكد حرص أمانة الرياض على إحياء موروث (الحوامة) لما له من تاريخ عريق في منطقة الرياض، وهو من العادات الحميدة التي كانت لدى الأجداد، إذ يعزز من الترابط فيما بين أفراد المجتمع وينشر المحبة ويدخل السرور والبهجة في نفوس الأطفال.

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14:37ت م

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