السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع كسوة العيد في أربع محافظات يمنية



عدن 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس توزيع كسوة العيد تحت شعار "فرحتكم فرحتنا" استهدف 7,590 طفلاً من الأسر الفقيرة في أربع محافظات يمنية.

وشكر أيوب أبو بكر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن مركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه المتواصل في تنفيذ العديد من المشاريع طيلة شهر رمضان المبارك التي أدخلت الفرحة والبهجة في قلوب العديد من الفئات المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر الفقيرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني .

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14:37ت م

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