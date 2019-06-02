السعودية اليوم / بلدية عين دار تجهز الحدائق والساحات والميادين لعيد الفطر المبارك



الدمام 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أكملت بلدية عين دار التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتزين المداخل وتجهيز الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والحدائق العامة والساحات والميادين.

وأوضح رئيس بلدية عين دار المهندس بادي القحطاني، أن البلدية قامت بتجهيز وصيانة المسطحات الخضراء والألعاب الخاصة بالأطفال في عين دار للاستقبال الزوار والمتنزهين، مضيفاً أنه تم وضع اللوحات الخاصة بالمعايدة ولجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

وبين المهندس القحطاني، أن البلدية كثفت أعمال المتابعة على محطات الوقود والمحلات الخاصة بعرض اللحوم، والمطابخ والمطاعم، والحرص على نظافتها وتوفير الاشتراطات الصحية الخاصة بها والعاملين فيها، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محلات الحلاقة وجاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها من أدوات نظيفة ومعقمة، وتنفيذ الزيارات الميدانية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة .

// انتهى //

14:36ت م

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