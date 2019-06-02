السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح القمم الثلاث



جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و إلى صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد أن هذه القمم تجسد حكمة ورؤية واهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الدائم بتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتوحيد الصف في مواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الإرهابية والأطماع التوسعية، مشيراً إلى أن القمم تأتي امتدادا لنهج وسياسة المملكة الواضحة وحرص قيادتها الحكيمة - رعاها الله - على تعميق التواصل مع رؤساء وزعماء العرب والمسلمين لضمان استقرار المنطقة ودفع العمل المشترك وتحقيق السلام الشامل كخيار عربي إسلامي استراتيجي.

// انتهى //

14:27ت م

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جيزان 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة.وأكد أن هذه القمم تجسد حكمة ورؤية واهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الدائم بتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتوحيد الصف في مواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الإرهابية والأطماع التوسعية، مشيراً إلى أن القمم تأتي امتدادا لنهج وسياسة المملكة الواضحة وحرص قيادتها الحكيمة - رعاها الله - على تعميق التواصل مع رؤساء وزعماء العرب والمسلمين لضمان استقرار المنطقة ودفع العمل المشترك وتحقيق السلام الشامل كخيار عربي إسلامي استراتيجي.// انتهى //14:27ت م0057

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