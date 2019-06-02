انت الان تتابع تفاصيل خبر انضمام علا الفارس لـ"الجزيرة" يصدم قنوات إماراتية.. ماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 01:53 مساءً - أعلنت قناة "بينونة" الإماراتية وقف عرض مسلسل "صبر العذوب"، الذي تؤدي فيه الإعلامية الأردنية علا الفارس دور البطولة.

ونشرت القناة في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، بياناً على حسابها الموثق بـ"تويتر"، قالت فيه: "تعتذر قناة بينونة، من متابعي مسلسل صبر العذوب، عن إيقاف عرضه بسبب انضمام بطلة المسلسل إلى قناة الجزيرة".

وزعمت القناة الإماراتية أن قناة "الجزيرة" القطرية "تنشر الإرهاب والفوضى والكراهية في العالم"، حسب تعبيرها.

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تزامناً مع ذلك، أعلنت قناة "الظفرة" الإماراتية، وقف عرض المسلسل، للسبب ذاته أيضاً.

وكانت الإعلامية علا الفارس أعلنت مؤخراً، انضمامها إلى قناة "الجزيرة" بصفة مُقدِّمة أخبار، كما قدمت عملاً تلفزيونياً آخر في قناة "بي إن" القطرية.

جدير بالذكر أن "الفارس" انفصلت عن قناة "MBC" السعودية، بعد صراعات كبيرة خاضتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع الجمهور السعودي.