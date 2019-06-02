انت الان تتابع تفاصيل خبر أسراب الجراد تواصل هجومها على مناطق في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 01:53 مساءً - تواجه مناطق زراعية في السعودية هجوماً كثيفاً من قِبل أسراب الجراد، سيتسبب في أضرار بالغة.

جاء ذلك وفق بيان لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة (حكومي)، نقلته وكالة الأنباء السعودية السبت.

وأشار البيان إلى تطهير 170 ألف هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الجراد الصحراوي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مؤكداً استمرار أعمال المكافحة.

وأوضح أن الوضع الراهن لحالة الجراد الصحراوي متمثل في تكوّن أسراب ذات كثافة عالية، قدِم من اليمن وصحراء الربع الخالي (جنوب) إلى مناطق وسط السعودية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف: "بخلاف أسراب أخرى من إريتريا والسودان عملت على غزو الشريط الساحلي غربي المملكة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري".

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البيان عزا أسباب غزو الجراد، إلى الأعاصير والأمطار الغزيرة في مناطق قدومه، بجانب الأمطار الشتوية المتأخرة والربيعية المبكرة على مناطق المملكة.

وتوقع وقوع أضرار مؤقتة على الغطاء الأخضر، بسبب الأسراب غير الناضجة التي تتغدى على المراعي والمحاصيل استعداداً للهجرة.

وأكد القضاء على المناطق المصابة خلال أسبوعين، بسبب الظروف المناخية المضادة لنشاط الجراد الصحراوي.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حذرت في فبراير الماضي، من تزايد أسراب الجراد المنتشرة بالسودان وإريتريا بشكل متسارع، وتوجهها إلى السعودية ومصر؛ وهو ما يشكل تهديداً للمحاصيل والأمن الغذائي.

والجراد الصحراوي هو جراد نطاط مهاجر، غالباً ما يتحرك على شكل أسراب ضخمة، وباستطاعته الترحال عبر مسافات تتراوح بين 5 و130 كم في غضون يوم أو ربما أكثر بمساعدة الرياح.